Под Новосибирском завершили поиски 12-летнего юноши в синей куртке

С 3 мая 2024 года местонахождение мальчика было неизвестно – его разыскивали волонтеры и сотрудники полиции.

В городе Бердске Новосибирской области благополучно завершились поиски 12-летнего Дмитрия Баранова, местонахождение которого было неизвестно с 3 мая 2024 года. Мальчика искали волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и сотрудники полиции.

5 мая стало известно, что школьника нашли живым. Его здоровью ничего не угрожает.

«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – кратко написали волонтеры в своей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте», не уточнив, где все это время был юноша.

Ранее «Сиб.фм» писал, что в Новосибирске нашли 12-летнюю девочку, которая пропала после школы.