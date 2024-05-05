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05.05.2024 12:26
общество

В лесу под Новосибирском появились первые съедобные грибы

Фото: «Грибы и грибные места Новосибирск НСО»

Любитель тихой охоты собрал два ведра сморчков.

Не успело на улице потеплеть, как новосибирцы устремились в лес за грибами. Причем поход по грибы даже увенчался успехом для одного заядлого любителя тихой охоты. Константин Зеленцов буквально сорвал куш — нашел сморчки.

«Заехали в первое место, очень сыро, да и снег местами в канаве лежит. Во втором месте сторона тенистая, практически нет грибов. Решили воспользоваться запасным вариантом напоследок и не прогадали — удача улыбнулась нам. В лесу еще немного сыро, но сморчковая шапочка лезет семейками по 10-15 штук и более. За два с половиной часа удалось собрать два ведерка и корзинку. Всем желаю удачи и скорейшего открытия сезона», — рассказал сибиряк о своей разведке в лесу Искитимского района в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО» в социальной сети «ВКонтакте».

Примечательно, что обычно первые сморчки в Новосибирской области появляются на горизонте только ближе к середине мая. Тем не менее сроки могут меняться в зависимости от погоды.

Ранее «Сиб.фм» писал, что в Новосибирске агроном Мармулев рассказал, как определить дату посева лопатой.

#лес #грибы
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Дарья Бочкун
журналист

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