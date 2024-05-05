В МЧС напомнили новосибирцам о правилах использования небольших судов на воде

В Новосибирской области начался сезон отдыха на воде и использования маломерных судов.

Сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области рассказали о правилах использования маломерных судов на воде в своем официальном телеграм-канале.

В ведомстве рассказали, что в преддверии майских праздников многие горожане уже подготовили лодки для прогулок по воде. В связи с этим в регионе возрастает риск возникновения ЧП.

Сотрудники чрезвычайного ведомства отметили, что основными причинами возникновения нештатных ситуаций становятся отсутствие спасательных средств и ненадетые спасательные жилеты. Поэтому перед тем, как отправиться в плавание любителям активного отдыха следует обратить внимание на прогноз погоды, проверить запас топлива, зарядить телефон, взять с собой компас или GPS-навигатор, а также надеть на себя и на всех пассажиров спасательные жилеты.

Ранее «Сиб.фм» писал, что в Новосибирске МЧС напомнило об особом противопожарном режиме в майские праздники.