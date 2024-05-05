В Новосибирске 16 мая откроется выставка к 100-летнию городской епархии

Экспозиция будет состоять из 34 предметов, в частности богослужебных облачений, книг и пасхальных яиц.

В Краеведческом музее Новосибирска 16 мая 2024 года откроется выставка, посвященная 100-летию Новосибирской епархии. Об этом сообщает «РБК Новосибирск».

На ней будут представлены вещи патриарха Московского и Всея Руси Тихона. Экспозиция будет состоять из 34 предметов, в частности богослужебных облачений, книг и пасхальных яиц.

Кроме того, посетители выставки смогут увидеть архиерейское облачение митрополита Варфоломея, управлявшего Новосибирской епархией с 1943 по 1956 год, и пасхальное облачение епископа Сергия, руководившего епархией в 1999-2005 годы.

Также на выставке представят антиминс — плат со вшитыми частицами святых мощей 1913 года, и пять коллекционных редких пасхальных яиц.

Ранее «Сиб.фм» публиковал фоторепортаж с Пасхального богослужения.