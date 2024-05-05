В Новосибирске нашли пропавшую 13-летнюю девочку из Омска

Два дня в Омске проводились поиски 13-летней школьницы.

По данным пресс-службы УМВД РФ по Омской области, 5 мая сообщили, что девочку нашли в Новосибирске.

Волонтёры получили информацию о возможном нахождении ребенка в гостях у подруги в соседнем городе. Они передали эту информацию сотрудникам полиции в Новосибирске, и она подтвердилась.

Девочка была найдена и передана обратно своим родителям. По предварительным данным, никаких противоправных действий в отношении нее не было совершено.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске уже более двух недель ищут 34-летнюю женщину с рыжими волосами.