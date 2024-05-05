В Новосибирске объявили тендер на поставку санитарного транспорта

В Новосибирской области запущен тендер на закупку 173 автомобилей санитарного транспорта для бюджетного учреждения «Медтранс».

Стоимость одной машины составляет около 1,7 млн рублей. Заявки на участие в торгах будут приниматься до 20 мая.

Автомобили будут использоваться для перевозки пациентов, выезда медперсонала на дом к пациентам, обслуживания пунктов скорой помощи и эвакуации людей. Подрядчику необходимо предоставить машины марки «УАЗ» или эквивалентные с годом выпуска не ранее 2023 года, с механической коробкой передач и бензиновым двигателем, а также оборудованные столом на передней перегородке и устройствами для приема носилок.

Поставка должна быть завершена в период с 10 января по 28 февраля 2025 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске 16 мая откроется выставка к 100-летнию городской епархии.