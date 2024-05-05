В Новосибирске ожидается потепление до +25 градусов

На следующей неделе в Новосибирск придет долгожданное тепло.

Самым жарким днем будет 10 мая. В этом день температура воздуха поднимется до +24 градусов.

В ночь с 6 на 7 мая температура составит около +2 градусов, а днем будет от +13 до +20 градусов.

Портал Gismeteo предупреждает о возможном дожде 6 и 8 мая. Однако общий температурный режим в регионе останется комфортным.

В то же время, в центральной части России наблюдается северо-атлантический циклон, приводящий к выпадению снега.

Ранее Сиб.фм сообщал, что водителей предупредили о гуляющих по дорогам новосибирского Академгородка ежах.