Водителей предупредили о гуляющих по дорогам новосибирского Академгородка ежах

Чаще всего перебежки ежей видели в районе улиц Российской и Шатурской.

В новосибирском Академгородке местные жители опасаются за жизнь ежей, которые стали массово мигрировать с лесной зоны. Информация об этом появилась в группе «Сообщество Академгородка» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам сибиряков, животные перебегают проезжую чась и запросто могут угодить под колеса автомобилей. Чаще всего перебежки ежей видели в районе улиц Российской и Шатурской.

В связи с этим неравнодушные новосибирцы призывают автолюбителей быть особенно внимательными во время вечерних и ночных поездок.

Ранее «Сиб.фм» рассказывали о пострадавшем от газонокосилки еже. За его жизнь боролись новосибирские волонтеры.