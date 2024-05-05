В Новосибирске с 6 мая в Октябрьском районе запретят проезд большегрузам

Грузовикам запретят ездить и парковаться на некоторых магистралях для эффективности уборки в городе.

В Октябрьском районе Новосибирска с 6 мая 2024 года начнут действовать ограничения на проезд и парковку грузовиков. Информация об этом появилась в телеграм-канале мэрии города.

Так, большегрузам нельзя будет парковаться на улице Московской вблизи дома № 167 и улице Кирова около дома № 225. Также грузовикам временно нельзя ездить по улице Московской от улицы Автогенной до улицы Никитина и в обратном направлении.

В городской администрации уточнили, что временные ограничения вводят для эффективности уборки улиц областного центра. Водителей призвали быть внимательными при проезде указанных улиц, обращать внимание на знаки и соблюдать ПДД.

Ранее «Сиб.фм» писал, что в Новосибирске запретят торговать алкоголем на 9 мая.