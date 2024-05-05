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общество

В Новосибирске в ночь с 5 на 6 мая пронесется метеорный поток

Фото: МК в Новосибирске

Это поток из созвездия Водолея — весенние Эта-Аквариды.

В ночь с 5 на 6 мая над Новосибирском будет наблюдаться метеорный поток из созвездия Водолея, известный как весенние Эта-Аквариды.

По прогнозам, количество метеоров может достигать до 50 в час. Однако для наблюдения за этим явлением требуется определенное время и условия.

Радиант потока станет видимым лишь после 3 часов ночи. Для успешного наблюдения рекомендуется выбираться за город, чтобы избежать постороннего света, мешающего наблюдениям.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в лесу под Новосибирском появились первые съедобные грибы.

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Игорь Кириченко
Журналист

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