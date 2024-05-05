В Новосибирске вернули отреставрированную скульптуру Василия Теркина

Василия Теркина отправили на реставрацию в феврале 2024 года.

Скульптура Василия Тёркина, которая стала символом микрорайона «Родники» в Новосибирске, вернулась на своё привычное место на лавочке после реставрации. Об этом сообщил телеграмм-канал «Зелёный Новосибирск».

В начале года скульптуру повредили вандалы, сломав ей ногу. Однако благодаря мастерам, ее отремонтировали и установили обратно.

С 9 мая жители смогут снова наслаждаться видом этого произведения искусства на улице Свечникова.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирские рестораторы поделились кулинарными шедеврами к Пасхе-2024.