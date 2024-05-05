В Новосибирске возбудили уголовное дело из-за расселения аварийного дома

В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении чиновников мэрии по обвинению в халатности.

Дело связано с действиями властей при расселении двухэтажного дома в 3-м переулке Бурденко. Здание было признано аварийным и опасным для жизни уже 14 лет назад, однако ситуация до сих пор не изменилась.

Собственники квартир в аварийном доме начали добиваться от мэрии расселения или выплаты компенсации с 2015 года.

Эксперты, привлеченные в рамках расследования, установили, что здание находится в состоянии износа на 100%.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском завершили поиски 12-летнего юноши в синей куртке.