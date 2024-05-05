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общество

В Новосибирской области дачники испугались ящериц

Фото: «АиФ-Новосибирск»

На территории Новосибирской области обитают два типа ящериц.

В начале мая в Новосибирской области наблюдается повышенная активность ящериц, которые выходят из зимней спячки и начинают покидать свои укрытия.

Это приводит к появлению ящериц на участках дачников, что вызывает у некоторых людей неприятные ощущения. Об этом пишет VN.ru.

Кандидат биологических наук Алексей Яновский подчеркнул, что на территории области обитают только два вида ящериц: живородящие и прыткие. Он отметил, что несмотря на их появление на дачных участках, ящериц не стоит бояться, так как они не представляют опасности для людей и не кусаются.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске объявили тендер на поставку санитарного транспорта.

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Игорь Кириченко
Журналист

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