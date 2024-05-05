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общество проиcшествия

В Новосибирской области рядом с аэропортом начался пожар

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В воскресенье, 5 мая, возле аэропорта Толмачево под Новосибирском произошел пожар. Об этом сообщили очевидцы.

Пожар охватил частный дом и гараж на улице Пушина в Оби. Эту информацию подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Спасателям удалось локализовать огонь за 20 минут. Однако имеется угроза распространения на соседнее здание.

Три человека, включая ребенка, покинули дом до прибытия спасателей, и, к счастью, никто не пострадал.

На данный момент сотрудники МЧС продолжают работу на месте происшествия.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мужчина вырвал из рук у пенсионерки пакет с кошельком.

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Игорь Кириченко
Журналист

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