В Новосибирской области водитель мопеда насмерть разбился на трассе

В момент аварии на мужчине не было защитного шлема.

В Болотнинском районе Новосибирской области ночью 4 мая 2024 года произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, около 22:17 53-летний водитель за рулем мопеда Gryphon Orion ехал со стороны села Светлая Поляна, когда на девятом километре дороги «Горн-Чебула-Светлая Поляна-Северск», упал с транспортного средства и получил травмы несовместимые с жизнью.

В ведомстве уточнили, что водитель мототранспорта в момент аварии был без защитного шлема.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее «Сиб.фм» писал, что Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП с автобусом и ребёнком в Новосибирске.