Заблудившуюся в Новосибирской области косулю выпустили в лес

Животное на протяжении двух недель расхаживало по огородам жителей Куйбышева.

В Куйбышеве Новосибирской области местные жители сообщили о расхаживающей по огородам косуле. По их словам, животное гуляет по участкам горожан на протяжении двух недель, однако отлавливать его никто не спешит. Ситуацию прокомментировали в региональном Минприроды.

«Житель Куйбышева написал о косуле, которую никто не смог вытянуть из огорода. Сказочно разрозненно и коллективно тянули все. Не хватало только нашего инспектора в напряженной длине цепи. Животное упрямо сопротивлялось, но все же косулю удалось пересадить в естественную глубь леса», — говорится в тексте поста в официальном телеграм-канале ведомства.

Кроме того, в Минприроды уточнили, что заплутавшую косулю удалось вернуть в естественную среду обитания без применения снотворного.

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