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Министр природы НСО осудил спасение медвежонка, которого нашли на трассе

Фото: телеграм-канал Евгения Шестернина

Министр природы осудил спасение умирающего медвежонка, которого нашли на трассе под Новосибирском.

В Болотнинском районе Новосибирской области две девушки нашли медвежонка. Они не стали звонить в единую дежурную диспетчерскую службу и решили самостоятельно помочь дикому животному.

«Ежегодно пишем, что нельзя нельзя нельзя нельзя нельзя нельзя нельзя нельзя нельзя нельзя нельзя нельзя нельзя нельзя нельзя трогать диких животных. В каком состоянии они бы ни были», — раскритиковал их действия министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин в своем телеграм-канале.

Он сообщил, что рядом с медвежонком могла быть медведица, которая, вероятнее всего, агрессивно отреагировала бы на действия девушек.

Шестернин пояснил, что важно в таких случаях сразу звонить в министерство и единую дежурную диспетчерскую службу.

В данный момент медвежонок находится в клинике.

Напомним, что в Новосибирске клещи устроили атаку в парках.

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Нина Раневская
Журналист

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