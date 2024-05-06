Многодетного отца-мигранта под конвоем депортировали из Новосибирска

Отца девяти детей выслали из Новосибирска под конвоем.

Как сообщает пресс-служба Кировского районного суда в Новосибирске, уроженец Таджикистана Ганжалов прибыл в Россию в январе 2024 года через Узбекистан и далее через Казахстан.

Он без необходимого патента осуществлял трудовую деятельность в Новосибирске.

«...при этом по истечению установленного законом срока уклонился от выезда с территории Российской Федерации, ссылаясь на отсутствие денег», — спишет пресс-служба.

3 мая суд признал Ганжалова виновным в нарушении режима пребывания в России. Ему назначен штраф в размере 2000 рублей и принудительное выдворение за пределы страны с содержанием в спецучреждении ГУ МВД России по Новосибирской области.

Известно, что у мигранта девять детей.

Напомним, что прокуратура нашла более 400 нарушений в сфере благоустройства в Новосибирске.