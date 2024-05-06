В Новосибирске прокуратура внесла представление главам пяти районов

Главам пяти районов Новосибирска прокуратура внесла представления.

Как сообщает РБК Новосибирск, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Новосибирской области, руководителям Дзержинского, Железнодорожного, Ленинского, Первомайского и Центрального районов Новосибирска были внесены представления после выявления нарушений порядка рассмотрения обращений граждан.

Уточняется, что после проверки сотрудники прокуратуры обнаружили 400 нарушений, объявили 106 предостережений, внесли 270 представлений, возбудили 23 дела об административных правонарушениях и 2 иска направили в суд.

Напомним, что новосибирская прокуратура нашла небезопасные железнодорожные переезды.