В Кузбассе женщина пожертвовала своей почкой ради спасения сына

По словам кемеровчанки, самым тяжелым в этой ситуации для нее стало прохождение всех обследований.

В Кузбассе выполнили операцию по родственной пересадке почки. Местная жительница пожертвовала своей почкой ради сохранения жизни родного сына. Об этом сообщает Сибдепо.

По словам женщины, прежде чем узнать, сможет ли она стать донором почки, ей пришлось проходить различные обследования на протяжении трех месяцев.

«И когда уже был вынесен окончательный вердикт, что я все-таки могу быть донором, я не раздумывая на это согласилась. Потому что это мой сын», — рассказала кемеровчанка после операции.

В настоящее время маму и сына выписали из больницы. По словам юноши, так хорошо он себя никогда не чувствовал.

Напомним, в Новосибирске в Центре Мешалкина выполнили рекордно раннюю операцию годовалому ребенку.