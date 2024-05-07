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общество

В Тюменской области подросток едва не погиб в ДТП на трассе

Фото: ГИБДД Тюменской области

По предварительной информации, 16-летний юноша на мотоцикле не уступил дорогу автомобилю и столкнулся с ним.

В Тюменской области 4 мая 2024 года произошло ДТП с участием несовершеннолетнего юноши без прав. Об этом сообщает Вслух.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД.

По предварительной информации, 16-летнего мотоциклист ехал по трассе Ишим — Викулово, когда на 22 километре дороги не уступил дорогу автомобилю Mitsubishi, и столкнулся с ним.

После аварии юношу с травмами доставили в больницу. Водитель и пассажир автомобиля не пострадали.

Напомним, в Новосибирской области 19-летний мотоциклист погиб в жестком ДТП.

#ДТП #авария #трасса
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Дарья Бочкун
журналист

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