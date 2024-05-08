Дедушку в кожаной куртке ищут в Новосибирской области

В Новосибирской области ищут 84-летнего пенсионера в кожаной куртке.

В социальной сети “ВКонтакте” в группе поискового отряда “ЛизаАлерт” опубликовали запись о пропаже 84-летнего Владимира Носова. Последний раз пенсионера видели 7 мая в селе Каменка Новосибирской области.

В день исчезновения у Владимира была черная кожаная куртка.

Если вам что-либо известно о пропавшем, сообщите об этом по телефону горячей линии 8(800)700–54–52 или по номеру 112.

Напомним, что в Октябрьском районе Новосибирска ищут пропавшего мужчину в куртке с логотипом «Самокат».