сегодня
08 мая, 12:36
пробки
6/10
погода
+15.2°C
курсы валют
usd 91.12 | eur 98.30
сегодня
08 мая, 12:36
пробки
6/10
погода
+15.2°C
курсы валют
usd 91.12 | eur 98.30
сегодня 11:44
общество

Дедушку в кожаной куртке ищут в Новосибирской области

Фото: Лиза Алерт

В Новосибирской области ищут 84-летнего пенсионера в кожаной куртке.

В социальной сети “ВКонтакте” в группе поискового отряда “ЛизаАлерт” опубликовали запись о пропаже 84-летнего Владимира Носова. Последний раз пенсионера видели 7 мая в селе Каменка Новосибирской области.

В день исчезновения у Владимира была черная кожаная куртка.

Если вам что-либо известно о пропавшем, сообщите об этом по телефону горячей линии 8(800)700–54–52 или по номеру 112.

Напомним, что в Октябрьском районе Новосибирска ищут пропавшего мужчину в куртке с логотипом «Самокат».

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в