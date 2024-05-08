Дороги до памятников Великой Отечественной войны отремонтируют в Новосибирске по нацпроекту

«Праздник 9 мая – это очень особенный день в году для нашей отчизны. В этом году отмечается 79-летняя годовщина Победы. И несмотря на то, что подвиг нашими дедушками и бабушками был очень давно, наша ответственность – помнить об этом всегда. Именно поэтому этот праздник каждый может провести по-разному: кто-то чтит память погибших на мемориалах, кто-то знакомит детей с историей нашей родины, а кто-то решает посвятить себя защите своей страны. Самое важное – уважать великий подвиг наших предков и делать все возможное, чтобы память о них осталась на века», – прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.



По улице Гоголя проходит путь к памятнику воинам, умершим от ран в госпиталях г. Новосибирска в годы Великой Отечественной войны в парке культуры и отдыха Березовая роща. В 2020 году памятник был реконструирован и обновлен. В этом году дорожники восстановят почти 2 км покрытия улицы Гоголя на выезд к проспекту Дзержинского и Березовой роще, где и расположен мемориал.



На улице Дачная пройдет ремонт 1 км дорожного полотна, выезд с которой ведет к Тимирязевскому скверу. В нем расположены два мемориала в честь 65-летия и 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.



Улица 25 лет Октября ведет к Павловскому скверу, где расположен памятник воину – победителю в Великой Отечественной войне. Большой мемориал всегда вызывает интерес у жителей города, а в канун праздника Победы становится особым местом в сквере.



Реализация нацпроекта на территории области находится на контроле министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.



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