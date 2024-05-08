Как узнать, где воевал родственник в ВОВ: инструкция по поиску фронтовика по имени и фамилии в 2024

В поисках информации о военном прошлом своего деда в Великой Отечественной войне важно использовать современные цифровые ресурсы, которые значительно упрощают эту задачу. Семьдесят девять лет спустя после Победы, усилия по поиску погибших и пропавших без вести героев продолжаются. Доступ к военным архивам стал более удобным благодаря развитию цифровых баз данных, позволяющих отследить боевой путь своих родственников.
Издание «Сиб.фм» публикует полный перечень инструментов, которые в этом помогут.
1. Банк данных «Мемориал» содержит миллионы цифровых копий документов о потерях Красной Армии и места захоронений солдат. Также доступна информация о военнопленных.
2. Банк «Подвиг народа» предлагает обширную базу документов о наградах и подвигах военнослужащих, что поможет восстановить историю их службы.
3. Портал «Память народа» объединяет данные из различных источников о вернувшихся с фронта, погибших и награжденных военных, предоставляя возможность восстановить историю службы.
4. Сервис «Найти солдата» позволяет бесплатно запросить информацию о родственнике, участвовавшем в Великой Отечественной войне.
5. Другие полезные и бесплатные ресурсы для поиска бойца:
— сайт проекта «Бессмертный полк»,
— проект «Победители»,
— база данных советских военнопленных,
— проект «Забытый полк»,
— официальный сайт Министерства обороны РФ,
— веб-ресурс российского государственного военного архива.