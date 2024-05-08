Как узнать, где воевал родственник в ВОВ: инструкция по поиску фронтовика по имени и фамилии в 2024

В поисках информации о военном прошлом своего деда в Великой Отечественной войне важно использовать современные цифровые ресурсы, которые значительно упрощают эту задачу. Семьдесят девять лет спустя после Победы, усилия по поиску погибших и пропавших без вести героев продолжаются. Доступ к военным архивам стал более удобным благодаря развитию цифровых баз данных, позволяющих отследить боевой путь своих родственников.

Издание «Сиб.фм» публикует полный перечень инструментов, которые в этом помогут.

1. Банк данных «Мемориал» содержит миллионы цифровых копий документов о потерях Красной Армии и места захоронений солдат. Также доступна информация о военнопленных.

2. Банк «Подвиг народа» предлагает обширную базу документов о наградах и подвигах военнослужащих, что поможет восстановить историю их службы.

3. Портал «Память народа» объединяет данные из различных источников о вернувшихся с фронта, погибших и награжденных военных, предоставляя возможность восстановить историю службы.

4. Сервис «Найти солдата» позволяет бесплатно запросить информацию о родственнике, участвовавшем в Великой Отечественной войне.

5. Другие полезные и бесплатные ресурсы для поиска бойца:

— сайт проекта «Бессмертный полк»,

— проект «Победители»,

— база данных советских военнопленных,

— проект «Забытый полк»,

— официальный сайт Министерства обороны РФ,

— веб-ресурс российского государственного военного архива.