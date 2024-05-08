Мэра Искитима Завражина вызвали в Следственный комитет из-за строительства завода

В городе Искитим Новосибирской области продолжается скандал из-за строительства металлургического завода «ЮМПЗ». Местные жители взбунтовались, узнав эту новость. Мэр Искитима Сергей Завражин попытался объясниться с горожанами, но вышло хуже. Теперь и активистов, и главу администрации вызывают в Следственный комитет РФ.

Очередная волна негодования в Искитиме поднялась на прошлой неделе. Активисты начали собирать подписи против строительства металлургического завода ООО «ЮМПЗ» в центре города. В их планах – обратиться к президенту России с просьбой вмешаться в ситуацию.

«Нас пригласили на рабочую встречу по вопросам «ЮМПЗ», там нам начинают рассказывать, что всё отлично и хорошо, но публичные слушания мы проводить не будем. Мы поднимаем этот вопрос, говорим: «как же так?». Ставим в известность местных жителей, — рассказал Сиб.фм руководитель инициативной группы Артём Фролов.

– Мы начали сбор подписей, и собрали несколько тысяч буквально за сутки».

Сейчас жители Искитима собрали более 4 тысяч подписей против строительства завода. У активистов появились последователи, которые и сами открыли сбор. Таких точек было открыто порядка 30.

«У нас в Искитиме дышать нечем! Просто не вздохнуть! Если я сейчас выйду, пройдусь метров сто, то у меня вся кожаная куртка будет белой от пыли. У нас дышать нечем, а нам – на ещё один заводик! А это первая категория по выбросу вредных веществ! Выше уже просто некуда»,

— продолжает Артём Фролов.

Ответное слово

После скандала мэр Искитима Сергей Завражин решил ответить на претензии жителей города. Глава города считает, что активисты распространяют недостоверную информацию. Всё так страшно, по его словам, только на первый взгляд.

«У нас есть несколько предприятий первой категории по негативному воздействию на окружающую среду. Южносибирский прокатный завод, согласно проекту, будет выбрасывать в год 135 тонн. Это отправная точка, — заявил Сергей Завражин в официальном ответе в социальных сетях. – Первая категория – это наша свалка ТБО. В год они выбрасывают порядка 3 тысяч 700 тонн. То есть полигон страшнее в 25%-30%!»

Далее глава Искитима привёл другие примеры предприятий, которые на его взгляд, куда более опасны. Сергей Завражин напомнил и про то, что в городе реализуется программа «Чистый воздух», также он отметил, что количество вредных выбросов должно сократиться на 74%. Развенчал градоначальник и мифы про загрязнение реки Бердь.

«Вода будет браться из централизованного водоснабжения. Предусмотрен замкнутый цикл использования воды. То есть, вода будет подаваться для промышленных целей, проходить промышленный цикл. Никаких сбросов в реку и заборов воды вообще производиться не будет! Вода будет подаваться на очистные сооружения!»

— продолжает Сергей Завражин.

Чиновник добавляет, что оценку проекту предстоит дать госэкспертизе, которая даст оценку степени загрязнения окружающей среды. Тем временем, вопрос привлечения инвесторов, по мнению Сергея Завражина, стоит очень остро.

«Объём планируемых инвестиций составит 5 миллиардов. Понятно, что собственник, вложив такие деньги, будет здесь работать долго-долго. 300 рабочих мест, минимальная зарплата – 80 тысяч рублей. Город будет получать ежегодно 20 миллионов рублей только в виде налогов. Это наши дороги, благоустройство и озеленение», — заключил Завражин.

Мэр Искитима добавил, что разрешение будет выдано только после проведения государственной экспертизы. Однако все эти доводы местных жителей так и не успокоили — они намерены выйти на митинг.

«Слова мэра звучат так: «вы и так на свалке живете, подумаешь, еще пару тонаров с помоями вам на голову вывалим, хуже то не будет... Далее идёт сравнение с выбросами других предприятий, но вы имейте в виду, что и химический состав другой! У нас и так продолжительность жизни в Искитиме ниже средней!» — возмущён Артём Фролов.

Возмутило активную группу и то, что градоначальник назвал протестующих против завода «провокаторами». Сейчас проверку по поводу жалоб активистов на главу Искитима проводят следователи.

«Меня вызывают в Следственный комитет, сегодня туда пойду. Вчера вызывали главу города Завражина. Идёт доследственная проверка, после которой решится вопрос о том, есть там нарушения или нет»,

— добавил Фролов.

Митинг жители Искитима планируют на 23 мая — все необходимые документы они отправили в городскую администрацию. Сиб.фм будет следить за развитием событий.