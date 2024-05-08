Новосибирские хостелы проверили на наличие мигрантов-уклонистов

В хостелах Новосибирска провели проверку с целью выявления бывших мигрантов, которые уже получили российское гражданство, но не встали на воинский учет.
Рейд был организован в Советском районе при участии сотрудников военного следственного отдела СК России по Новосибирскому гарнизону и полицейских.
По информации VN.ru, в результате проверки в одном из хостелов обнаружили пять человек, уклонявшихся от воинского учета. Их отвезли в военкоматы. На уклонистов составили три административных протокола.
За начало мая в Новосибирске обнаружили 20 бывших мигрантов, не оформивших воинский учет после получения гражданства.
Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирские поисковики обнаружили останки 34 пропавших солдат ВОВ.