Новосибирские хостелы проверили на наличие мигрантов-уклонистов

В хостелах Новосибирска провели проверку с целью выявления бывших мигрантов, которые уже получили российское гражданство, но не встали на воинский учет.

Рейд был организован в Советском районе при участии сотрудников военного следственного отдела СК России по Новосибирскому гарнизону и полицейских.

По информации VN.ru, в результате проверки в одном из хостелов обнаружили пять человек, уклонявшихся от воинского учета. Их отвезли в военкоматы. На уклонистов составили три административных протокола.

За начало мая в Новосибирске обнаружили 20 бывших мигрантов, не оформивших воинский учет после получения гражданства.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирские поисковики обнаружили останки 34 пропавших солдат ВОВ.