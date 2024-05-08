Портал по поиску и покупке проблемных непрофильных активов назвал самое продаваемое в Сибири имущество в банкротство

Жилая недвижимость стала самым продаваемым в 2023 году имуществом, реализуемым в Сибири в рамках банкротства. Аналитики Сбера пришли к выводу, что доля таких сделок составила 40% от всего объема.

Как сообщают эксперты платформы бизнес-активов и залогового имущества Portal DA, такой феномен очень распространён в Сибирских регионах.

Аналитики утверждают, что в 2023 году большую реализацию получал такой актив как автомобили и другие транспортные средства – это треть от всех сделок. В топ пять объектов вошли здания, земельные участки, дебиторская задолженность и оборудование.

Особенности сибирской статистики обусловлены тем, что квартира на торгах в банкротстве стоит ниже рынка, а сделка возможна в том числе с помощью ипотеки.

Всего за 2023 год по всей России было совершено 72,2 тыс. сделок по продаже имущества банкротов на общую сумму 209,1 млрд рублей.

Татьяна Черникова, заместитель председателя Сибирского банка:

«Для нас очень важно и ценно доверие людей, доверие наших клиентов. Человекоцентричность прописана в стратегии развития Сбера. Вот как это работает на конкретном примере».

Важно понимать, что реализуемое в банкротных торгах имущество освобождается от всех ранее наложенных арестов и других ограничений на распоряжение имуществом должника. Прекращается в том числе и открытое ранее исполнительное производство.