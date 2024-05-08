Стала известна подробная программа ко Дню Победы в Новосибирске

В мэрии Новосибирска представили подробную программу мероприятий ко Дню Победы.

9 мая на центральных улицах и в парках города запланированы десятки активностей. Одним из основных событий станет военный парад на площади Ленина.

Парад начнется в 10:00. В 12:00 начнется праздничная программа, включающая бесплатные показы фильмов в КК имени Маяковского, 77-ю легкоатлетическую эстафету памяти Александра Покрышкина, и вечерние праздничные гулянья на Михайловской набережной. В этом году вместо традиционного фейерверка на площади Ленина состоится артиллерийский салют на Михайловской набережной с 21:50 до 22:00.

Акция «Бессмертный полк» будет проходить онлайн, где участники могут оформить фотографию на сайте, заменить аватарки в социальных сетях на портреты ветеранов или разместить их на автомобилях.

Также весь день волонтеры будут раздавать георгиевские ленточки на улицах, в парках и скверах, которые стали одним из основных символов празднования 9 Мая.

Ранее Сиб.фм сообщал, что московский депутат обвинил в русофобии организаторов народной выставки в Новосибирске.