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общество

Московский депутат обвинил в русофобии организаторов народной выставки в Новосибирске

Фото: Новосибирский метрополитен

Депутат Мосгордумы Андрей Медведев обвинил организаторов народной выставки в Новосибирске в русофобии.

Парламентарий выразил свое недовольство в своем Telegram-канале. Он отметил, что на выставке были представлены представители различных национальностей, за исключением русских.

Он также сожалеет по поводу того, что вместо показа разнообразия и взаимопонимания, экспозиция вызывает напряженность и конфликтные реакции.

Презентация под названием «Многонациональный город в лицах» состоялась четыре года назад в Первомайском сквере.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Советском районе Новосибирска моют велодорожки шампунем.

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Игорь Кириченко
Журналист

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