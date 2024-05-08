В Кировском районе Новосибирска пожарные потушили частный дом

Сегодня, 8 мая, в Кировском районе Новосибирска, на улице Акмолинской, произошел пожар в частном доме.

Сообщение о возгорании поступило в пожарную службу в 15:00 по местному времени. Об этом рассказали в ГУ МЧС по региону.

Представитель ведомства уточнил, что к моменту прибытия пожарных на место происшествия огонь уже полностью охватил дом, а также перекинулся на надворные постройки.

Огнеборцы незамедлительно приступили к тушению пожара и в течение получаса смогли ликвидировать открытое горение. Благодаря слаженной работе спасателей также удалось не допустить перехода огня на соседний жилой дом.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.

Ранее Сиб.фм сообщал, что за изготовление масла из конопли новосибирского военного оштрафовали на 30 тысяч рублей.