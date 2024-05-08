В Новосибирске отремонтируют дороги до памятников ВОВ

Дороги до памятников ВОВ отремонтируют в Новосибирске в рамках нацпроекта.

Как сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области, в этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Новосибирске отремонтируют дороги, которые ведут к значимым памятникам героям Великой Отечественной войны.

Таким образом, ремонтные работы пройдут в парке Березовая роща, в Тимирязевском сквере и в Павловском сквере.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в Новосибирске в 2024 году отремонтируют 19 км дорог по нацпроекту БКД.