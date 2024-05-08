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общество

В Новосибирске в 2024 году отремонтируют 19 км дорог по нацпроекту БКД

Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска

По национальному проекту БКД в Новосибирске отремонтируют 19 километров дорог.

По данным пресс-службы мэрии Новосибирска, в городе активно ведут ремонтные работы на дорогах по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

“В этом году по БКД предстоит выполнить большой объём — привести в нормативное состояние 14 дорожных объектов общей протяженностью более 19 километров”, — сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

По его словам, в этом году на ремонт дорог выделили 1,3 миллиарда рублей из бюджета региона.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что мэр Новосибирска Кудрявцев заявил о ремонте 273 дворов в 2024 году.

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Валерия Митрохина
Журналист

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