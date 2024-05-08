В Новосибирске рассказали о пятом мосте через Обь

В Новосибирске планируют построить пятый мост к 2030 году.

Его планируют возвести в Советском районе, начиная от Советского шоссе в районе Краснообска и до Восточного обхода. Об этом сообщили в департаменте транспорта во время комиссии по внесению изменений в генплан города.

Заместитель начальника управления пассажирских перевозок Михаил Никулин заявил, что надеется на завершение строительства четвертого моста в этом году. Он добавил, что пятый мост значительно улучшит транспортную доступность от Советского шоссе в районе Краснообска до Восточного обхода, облегчая транспортную нагрузку в этой части города.

Работу по проектной сметной документации начнут в ближайшее время.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в администрации Новосибирска сообщили, когда вывезут весь мусор, оставленный после субботника.