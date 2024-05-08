В администрации Новосибирска сообщили, когда вывезут весь мусор, оставленный после субботника

Вывезти весь собранный мусор планируется к 8 мая.

В Новосибирске планируют вывезти весь мусор, собранный во время общегородского субботника, ко Дню Победы. Об этом сообщили в мэрии города в ответ на запрос «МК в Новосибирске».

По информации департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, ответственность за вывоз мусора возлагается на администрации районов, предприятия, управляющие компании и другие хозяйствующие субъекты, которым принадлежат земельные участки.

Также в мэрии отметили, что МУП «САХ» провело бесплатный прием мусора на полигонах с 22 апреля по 05 мая, чтобы обеспечить его оперативный вывоз.

Продолжается вывоз мусора с улиц Дуси Ковальчук, Залесского, Кавалерийской и других.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мэра Искитима Завражина вызвали в Следственный комитет из-за строительства завода.