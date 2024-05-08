сегодня
08 мая, 18:19
пробки
8/10
погода
+19°C
курсы валют
usd 91.12 | eur 98.30
сегодня
08 мая, 18:19
пробки
8/10
погода
+19°C
курсы валют
usd 91.12 | eur 98.30
сегодня 16:20
общество

В администрации Новосибирска сообщили, когда вывезут весь мусор, оставленный после субботника

Фото: МК в Новосибирске

Вывезти весь собранный мусор планируется к 8 мая.

В Новосибирске планируют вывезти весь мусор, собранный во время общегородского субботника, ко Дню Победы. Об этом сообщили в мэрии города в ответ на запрос «МК в Новосибирске».

По информации департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, ответственность за вывоз мусора возлагается на администрации районов, предприятия, управляющие компании и другие хозяйствующие субъекты, которым принадлежат земельные участки.

Также в мэрии отметили, что МУП «САХ» провело бесплатный прием мусора на полигонах с 22 апреля по 05 мая, чтобы обеспечить его оперативный вывоз.

Продолжается вывоз мусора с улиц Дуси Ковальчук, Залесского, Кавалерийской и других.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мэра Искитима Завражина вызвали в Следственный комитет из-за строительства завода.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в