Военного отправили в колонию-поселение на 4 года за смертельное ДТП в Новосибирске

Военного Илью Агеева отправили в колонию-поселение на четыре года за смертельное дорожно-транспортное происшествие на Красном проспекте.

В августе прошлого года он сбил двух пешеходов.

Одна из пострадавших, 22-летняя выпускница НГУ Яна К., скончалась на месте, а 23-летняя Арина Б. была доставлена в реанимацию. Благодаря усилиям врачей ей удалось спасти жизнь. Однако девушка получила серьезные травмы.

На уличных камерах видно, что военный виновен в происшествии. Тем не менее, он отрицал свою вину, настаивая на том, что его проезд на красный свет не может быть аргументом против него. Один из сослуживцев Ильи ранее заявил, что последний не проявлял раскаяния или сожаления по этому поводу.

По данным МВД, за последний год до ДТП Агеева привлекали к административной ответственности 18 раз, в том числе 16 раз за превышение скорости.

Суд также лишил Агеева водительских прав на три года.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске возбудили уголовное дело после смертельного ДТП в центре.