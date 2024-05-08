Жители Новосибирской области стали активными участниками мероприятий в честь Дня Победы

В регионе дан старт акции «Окна Победы», в рамках которой участники украшают окна своих домов или классов праздничными поздравлениями и тематическими трафаретами. 25 апреля стартовала Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» – участники движения «Волонтеры Победы» и бойцы студотрядов выходят на улицы города и области и раздают жителям георгиевские ленточки. Всего запланировано к раздаче более 15 тысяч лент. Акция продлится до 9 мая. С 29 апреля по 9 мая представители «Волонтеры Победы» организуют адресные поздравления ветеранов.



Уже с 1 мая в Новосибирской области стартовала Всероссийская акция «Красная гвоздика». В рамках акции волонтеры организуют продажу значков в виде гвоздики за символическую сумму. Акция продлится по 22 июня. Ознакомиться с полным списком акций и мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, можно на сайте департамента молодежной политики региона.



Культурная программа мероприятий, приуроченных к празднованию 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в этом году является традиционно насыщенной, в ее реализации задействованы все основные площадки учреждений культуры. Подробнее с программой культурных мероприятий можно ознакомиться на сайте министерства культуры Новосибирской области.



Жителей региона приглашают принять участие в акции «Бессмертный полк» в онлайн-формате. В этом году акция продлится с 1 по 12 мая. В качестве альтернативы очному шествию организаторы предложили несколько вариантов почтить память ветеранов: в частности, в ходе акции «Стена памяти»: стены с портретами героев могут быть установлены в образовательных организациях, на предприятиях и в организациях. 9 мая портреты ветеранов будут транслироваться на сайте «Бессмертного полка». Также увидеть героев военных лет можно будет на медиафасадах и в эфире телеканалов.



Отметим, что впервые в Новосибирской области назначаются дополнительные электрички, которые перевезут пассажиров после праздничных мероприятий в День Победы – подробная информация представлена на сайте.