Глава СК заинтересовался делом об угрозах полицейскому за смерть нарушителя в Новосибирске

Делом об угрозах полицейскому за смерть нарушителя заинтересовался глава следственного комитета России.

По данным пресс-службы СК РФ по Новосибирской области, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручения по информированию его о противоправных действиях в отношении сотрудника полиции из Новосибирска.

Ранее сообщалось, что в мае 2021 года уроженец Азербайджана направлялся из Томска в Новосибирск и в Мошковском районе его с компанией друзей заметил экипаж ДПС, который подал знак остановиться водителю, но тот еще больше разогнался и уехал вперед. Однако через время автомобиль удалось остановить и водитель устроил скандал, после чего сотрудник полиции выстрелил в него и он скончался.

Спустя три года после инцидента в адрес сотрудника полиции со стороны диаспоры начали поступать угрозы расправы за смерть молодого человека. При этом руководство принуждает сотрудника правоохранительных органов уволиться.

Тогда председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СКР по Новосибирской области доложить о ситуации, а также о мерах безопасности, принятых в отношении сотрудника полиции и членов его семьи.