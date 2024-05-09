Губернатор Новосибирской области поздравил жителей с Днем Победы 9 мая

С Днем Победы-2024 поздравил новосибирцев Андрей Травников.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников записал видеообращение с поздравлением в честь Дня Великой Победы.

“79 лет назад наши отцы и деды триумфально завершили самую жестокую войну в истории человечества, подарили людям мир и надежду на лучшее будущее. И поэтому особые слова благодарности в этот день ветеранам войны и труда”, — сказал губернатор.

Он также добавил, что все жители страны испытывают особую гордость за Россию.

Напомним, что мэр Новосибирска Кудрявцев поздравил жителей города с Днем Победы.