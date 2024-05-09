Новосибирский блогер Дава пожаловался Бузовой, что не был настоящим

На ТНТ выходит шоу «Сокровища императора», где известные участники соревнуются за 14 миллионов рублей.

Так, в одном из эпизодов блогер из Новосибирска Дава на шоу рассказал, что долгое время «находился в маске» и не был «настоящим». В данный момент, по словам артиста, его терпение лопнуло.

«Я понял, что я долгое время проживал жизнь человека, которым не являюсь. У меня сначала была депрессия, потом отторжение от того, что я создал своими руками, потом какое-то принятие. В общем, все стадии, которые нужно было пройти, я прошел!» — поделился Давид.

Ольга Бузова, ведущая шоу и бывшая девушка новосибирца, призналась, что боролась с депрессией, которая возникла «от того, что ты создал своими руками».

Давид добавил, что поступил бы по-другому, если бы был умнее. Многие посчитали это намеком на его отношения с Ольгой, которые закончились зимой 2021 года.

Напомним, что новосибирец Дава довел до слез Ольгу Бузову.