Новосибирский суд продлил задержание бизнесмена по делу об афере на 100 млн рублей

В Новосибирске суд продлил задержание бизнесмена по делу об афере на 100 миллионов рублей.

В Сети появилась информация о том, что в Новосибирске продлили задержание директора компаний «ИТС-Сибирь» Олега Сидоренко. Его подозревают в мошенничестве на 100 миллионов рублей.

Так, по данным в интернете, Центральный суд дал силовикам еще 72 часа на сбор более веских оснований для ареста.

Напомним, что ранее в компаниях ООО «Маслянинское ДРСУ» и ООО «ИТС-Сибирь» сотрудники Управления ФСБ по Новосибирской области и следователи СК провели обыски.