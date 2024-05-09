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Новосибирский суд продлил задержание бизнесмена по делу об афере на 100 млн рублей

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске суд продлил задержание бизнесмена по делу об афере на 100 миллионов рублей.

В Сети появилась информация о том, что в Новосибирске продлили задержание директора компаний «ИТС-Сибирь» Олега Сидоренко. Его подозревают в мошенничестве на 100 миллионов рублей.

Так, по данным в интернете, Центральный суд дал силовикам еще 72 часа на сбор более веских оснований для ареста.

Напомним, что ранее в компаниях ООО «Маслянинское ДРСУ» и ООО «ИТС-Сибирь» сотрудники Управления ФСБ по Новосибирской области и следователи СК провели обыски.

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Нина Раневская
Журналист

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