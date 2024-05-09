Новосибирцев предупредили о высоком риске пожаров в праздничные выходные

В праздничные выходные возможен риск пожаров.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, в период с 9 по 12 мая дневная температура воздуха будет достигать 27 градусов, из-за чего сотрудники ведомства предупреждают новосибирцев о высокой пожароопасности в эти дни.

«В этот период запрещены все действия, связанные с разведением открытого огня, в том числе приготовление пищи на мангалах и барбекю. Также запрещено посещение лесов», — отметили в пресс-службе.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что количество пожаров в Новосибирск и области выросло в три раза.