В Новосибирске пропал 11-летний школьник со шрамом над бровью

В Новосибирске ищут 11-летнего мальчика, который пропал 9 мая.

В группе «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте» появилась информация о том, что в Октябрьском районе Новосибирска пропал 11-летний Александр Часовских.

Сообщается, что ребенок 9 мая 2024 года ушел из дома и пропал.

Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Александр был одет в черную толстовку на молнии с капюшоном и светло-бежевые штаны.

Из особых примет, у мальчика есть шрам над правой бровью.

Напомним, что в Новосибирске без вести пропала женщина без передних зубов.