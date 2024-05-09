В Новосибирске школьников обвинили в избиении первоклассницы

Одноклассники избили девочку из-за ее фигуры.

В одной из групп социальной сети “ВКонтакте” жительница ОбьГЭС Новосибирской области рассказала, что 8 мая после уроков на площадке школы № 165 в Советском районе одноклассники избили ее дочь.

“После уроков дочь вышла на площадку, и они стали избивать ее за то, что она полная”, — написала мама девочки в социальной сети.

По данным Infopro54, в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что информация по данному инциденту уточняется.

Напомним, что под Новосибирском избили насильника 8-летней девочки.