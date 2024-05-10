Новосибирцев напугал зеленый налет на машинах и домах

По словам экологов, налет появился из-за большой концентрации пыльцы в воздухе.

Жители Новосибирской области утром 10 мая 2024 года заметили странный зеленый налет на автомобилях и жилых домах. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

Сибиряки испугались, что налет появился из-за вредных выбросов. Однако экологи объясняют, что причина всему — резкое потепление в регионе, которое спровоцировало цветение сразу нескольких видов деревьев.

Таким образом, в воздухе преобладает высокая концентрация пыльцы. Пострадать от нее могут только аллергики.

Ранее «Сиб.фм» писал, синоптики пообещали новосибирцам жару и сильный ветер 10 мая.