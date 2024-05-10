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общество

В Новосибирск привезли первый из 49 троллейбусов с автономным ходом

Фото: телеграм-канал Максима Кудрявцева

Всего до конца 2024 года в новосибирском парке будет уже 258 новых троллейбусов.

В Новосибирск поставили первый троллейбус с автономным ходом. В пути в областной центр еще два экземпляра современного общественного транспорта. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

«Так началась поставка 49 троллейбусов по национальному проекту "Безопасные качественные дороги"», — уточнил градоначальник.

Всего до конца 2024 года в новосибирском парке будет уже 258 новых троллейбусов.

Ранее «Сиб.фм» писали, что дополнительный транспорт организуют на Радоницу в Новосибирске.

#транспорт #троллейбус
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Дарья Бочкун
журналист

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