В Новосибирск привезли первый из 49 троллейбусов с автономным ходом

Всего до конца 2024 года в новосибирском парке будет уже 258 новых троллейбусов.

В Новосибирск поставили первый троллейбус с автономным ходом. В пути в областной центр еще два экземпляра современного общественного транспорта. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

«Так началась поставка 49 троллейбусов по национальному проекту "Безопасные качественные дороги"», — уточнил градоначальник.

Всего до конца 2024 года в новосибирском парке будет уже 258 новых троллейбусов.

Ранее «Сиб.фм» писали, что дополнительный транспорт организуют на Радоницу в Новосибирске.