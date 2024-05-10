В Новосибирске дети построили замки из тротуарной плитки в Первомайском сквере

Осталась ли вся плитка целой после такого налета детей неизвестно.

В Первомайском сквере Новосибирска дети нашли новый вариант применения тротуарной плитки, которая, по их мнению, видимо слишком долго лежала без дела. Информация об этом появилась в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах с места видно, что толпа детей соорудила из плитки целый городок: построили замки разной высоты и формы.

При этом известно, что работы в сквере были приостановлены в связи с праздничными днями. Очевидно никто и не предполагал, что на смену рабочим придут маленькие «помощники» и строители. Осталась ли вся плитка целой после такого налета детей неизвестно.

Ранее «Сиб.фм» писал, что блогер из Новосибирска показал, как выглядит Первомайский сквер.