В Новосибирске нашли тело 75-летней пенсионерки в доме на улице Доватора

Тело сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы передали родственникам и полицейским.

В Дзержинском районе Новосибирска вечером 9 мая 2024 года сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы нашли тело 75-летней пенсионерки в запертой квартире. Информация об этом появилась в официальной группе МАСС в социальной сети «ВКонтакте».

Вызов из дома по улице Доватора поступил на пульт дежурного около 17:00. Местная жительница на протяжении долгого времени не открывала дверь и не отзывалась. На место выехал экипаж спасателей, который обеспечил доступ в жилище и обнаружил там тело пожилой сибирячки. Его передали родственникам и сотрудникам полиции.

Ранее «Сиб.фм» писал, что в Новосибирске нашли труп пенсионерки в запертой квартире.