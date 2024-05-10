В Новосибирске семь человек погибли под колесами машин за три месяца 2024 года

Наезд на пешехода считается одним из самых распространенных видов ДТП.

В Новосибирске за три месяца 2024 года под колесами автомобилей оказался 141 человек, семь из них — погибли. Информация об этом появилась в телеграм-канале мэрии города.

Отмечается, что наезд на пешехода считается наиболее частым видом ДТП. Если водитель сбил пешехода, он будет нести ответственность, а наказание зависит от того, как сильно пострадал человек.

В городской администрации добавили, что в мае продолжается социальная кампания «Сбавь скорость перед пешеходным переходом!» с целью напомнить участникам движения о правилах безопасности, а водителям – о необходимости при подъезде к пешеходному переходу снизить скорость и быть готовым к появлению пешеходов.

Ранее «Сиб.фм» писал, что в Новосибирске на пешеходном переходе сбили маленькую девочку и женщину.