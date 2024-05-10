В Новосибирске спасатели нашли труп 61-летней бабушки в запертой квартире

Тело сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы передали родственникам.

В Первомайском районе Новосибирска вечером 8 мая 2024 года сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы нашли тело 61-летней женщины в запертой квартире. Информация об этом появилась в официальной группе МАСС в социальной сети «ВКонтакте».

Вызов из дома по улице Ученической поступил на пульт дежурного около 21:40. Местная жительница на протяжении долгого времени не открывала дверь и не отзывалась. На место выехал экипаж спасателей, который обеспечил доступ в жилище и обнаружил там тело пожилой сибирячки. Его передали родственникам.

Ранее «Сиб.фм» писал, что в Новосибирске нашли труп пенсионерки в запертой квартире.