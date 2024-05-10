сегодня
10 мая, 10:32
пробки
2/10
погода
+19°C
курсы валют
usd 91.82 | eur 98.94
сегодня
10 мая, 10:32
пробки
2/10
погода
+19°C
курсы валют
usd 91.82 | eur 98.94
сегодня 09:17
общество

В Новосибирске спасатели нашли труп 61-летней бабушки в запертой квартире

Freepik, authors: Nirut Punshiri

Тело сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы передали родственникам.

В Первомайском районе Новосибирска вечером 8 мая 2024 года сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы нашли тело 61-летней женщины в запертой квартире. Информация об этом появилась в официальной группе МАСС в социальной сети «ВКонтакте».

Вызов из дома по улице Ученической поступил на пульт дежурного около 21:40. Местная жительница на протяжении долгого времени не открывала дверь и не отзывалась. На место выехал экипаж спасателей, который обеспечил доступ в жилище и обнаружил там тело пожилой сибирячки. Его передали родственникам.

Ранее «Сиб.фм» писал, что в Новосибирске нашли труп пенсионерки в запертой квартире.

#спасатели #труп
ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Бочкун
журналист

Читайте в