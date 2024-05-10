В Новосибирске спасатели пришли на помощь женщине весом в 150 килограммов

Прибывшие на место МАССовцы аккуратно подняли сибирячку с пола и уложили на кровать.

В Заельцовском районе Новосибирска в ночь с 9 на 10 мая 2024 года помощь спасателей потребовалась 68-летней женщине с большим весом. Об этом сообщили сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) в социальной сети «ВКонтакте».

Вызов на телефон дежурного поступил примерно в 00:10. На улицу Ботаническую незамедлительно направился экипаж спасателей. Выяснилось, что женщина весом 150 килограммов упала на пол и не могла подняться самостоятельно.

Прибывшие на место МАССовцы аккуратно подняли сибирячку и уложили на кровать. Помощь медиков не потребовалась. Вся операция заняла чуть меньше получаса.

Ранее «Сиб.фм» писал, что новосибирские спасатели пришли на помощь рыжему коту-экстремалу.